Один из пассажиров автобуса в Москве получил ножевое ранение в ходе конфликта на юго-западе города. Сейчас 33-летний пострадавший находится в коме.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД, 64-летний злоумышленник с ножом уже задержан.

Как оказалось, все началось с конфликта между двумя пассажирами. Когда они вышли на остановке на Севастопольском проспекте, то продолжили выяснять отношения. В какой-то момент один из них нанес оппоненту удар ножом в живот.

Теперь следственный отдел ОМВД России по району Черемушки возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.