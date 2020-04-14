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В столице в ближайшие две-три недели больным с коронавирусом может не хватить койкомест в перепрофилированных под борьбу с распространением инфекции клиниках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского Департамента здравоохранения.

В связи с этим было решено переоборудовать еще 24 столичные больницы под прием пациентов, инфицированных COVID-19.

Сотрудники департамента отметили, что эпидемиологическая обстановка в Москве «остается напряженной»: каждый день в столичные клиники поступает большое количество больных.

«Оценивая текущую ситуацию, <…> в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях», — говорится в сообщении.

В результате решено было мобилизовать все ресурсы московского здравоохранения: перепрофилировать еще 24 стационара для лечения пациентов с симптомами заражения коронавирусной инфекцией, доведя количество коек для зараженных до 21 тысячи.

В департаменте также подчеркнули, что все стационары укомплектованы необходимым современным оборудованием и специалистами для оказания оперативной помощи больным.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в Москве выявили 1 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных с COVID-19 в городе достигло 11 513 человек, 837 из них выздоровели, 82 скончались.

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