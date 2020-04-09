В Москве с 10 апреля открывается велопрокат, которым смогут воспользоваться только курьеры и волонтеры. Услуга будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров», — написал мэр.

Велосипеды, по мнению властей Москвы, должны ускорить доставку продуктов, предметов первой помощи, в первую очередь пожилым и хроническим больным людям.

Инструкции как воспользоваться бесплатным тарифом направлены в курьерские службы и волонтерские организации. «Вот такой у нас нынче велосезон», — заключил Собянин. Чтобы получить льготный тариф, курьерам и волонтерам необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 966-46-69 (в будни с 10:00 до 18:00) или написать на электронный адрес: info@velobike.ru.

Полноценно прокат откроется к 17 апреля.

По мнению столичного Департамента транспорта доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорт, а это очень актуально, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Операторы будут обрабатывать велосипеды обеззараживающими средствами. Пользователям также рекомендуется протирать сидение и руль самостоятельно.

По информации департамента транспорта, в 2019 году велосипедисты совершили 5 млн поездок по городу, почти на 17% больше, чем в 2018 году. В прошлом году сезон велопроката открылся в столице 25 апреля.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны