В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.

Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, а подходы к купелям обработают противоскользящим покрытием. Поблизости будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки и туалеты.

В саду имени Баумана купель обустроят впервые. Там установят искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра, который будет открыт с 20:00 18 января до 03:00 19 января.

Купели оборудуют в парках «Митино», «Фили», «Северное Тушино», «Сокольники», на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха «Борисовские пруды»,

Отмечается, что возле площадок для купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся в это же время на следующий день. Планируется, что число участников превысит 200 тыс. человек.

Ранее в пятницу рекомендации по купанию в проруби дал Роспотребнадзор. Так, купаться в проруби не рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям. В ведомстве отметили, что для мужчин крещенские купания могут стать причиной развития простатита, а у женщин — заболеваний мочеполовой системы. Детям специалисты также советуют воздержаться от окунания в прорубь, поскольку они хуже защищены от переохлаждения, пишет «Газета.ру».