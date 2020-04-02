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Количество пациентов московских больниц, излечившихся от коронавируса, достигло 140 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в Facebook, что из клиники за сутки выписали 33 человек, 21 из них лечился от коронавируса.

Ракова уточнила, что другие больницы Москвы выписали еще четырех человек за прошедшие сутки. У всех выписанных пациентов повторные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

«Они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», к утру 1 апреля общее количество заболевших в России достигло 2777 человек (прирост составил 440 человек за сутки), 190 из них выздоровели, 24 умерли.

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