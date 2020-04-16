За неделю предприятия торговли Москвы оштрафовали на 21 млн рублей за нарушение требования о социальном дистанцировании. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Если говорить про штрафы, то, к примеру, у меня есть информация за эту неделю по контрольным мероприятиям: у нас было составлено больше 250 протоколов сумма штрафов от 21 млн рублей. Это штрафы за то, что коллеги не обеспечивают внутри предприятий торговли требования соблюдения соцдистанцирования», — цитирует «Интерфакс» Немерюка.

Кроме того, за четыре дня власти Москвы составили около 260 протоколов на общую сумму до 61,3 млн рублей, в отношении компаний не соблюдающих профилактические меры в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса.

«Практически все из 18,7 тыс. функционирующих предприятий выполняют требование по соблюдению профилактических норм. За последние четыре дня по результатам контрольных мероприятий составлено 257 протоколов на общую сумму от 21,2 млн до 61,3 млн рублей на предприятия», — приводит ТАСС слова Немерюка.

Накануне, 15 апреля, в Москве впервые оштрафовали салон красоты за работу в период самоизоляции. Штрафные санкции для владельца объекта составили 50 тыс. рублей.

14 апреля сообщалось, что в Москве за последние дни за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки.

В начале апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.