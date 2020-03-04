Информация о якобы закрытии цветочных магазинов в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом не соответствует действительности, заявил в среду, 4 марта, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день в Москве работает более 2,5 тыс. специализированных магазинов по продаже цветочной продукции, которые уже активно готовятся к празднованию Международного женского дня, закрыты они не будут. Магазины будут работать все [праздничные] дни без выходных», — приводит его слова ТАСС.

По данным агентства, в этот же день в социальных сетях появилась информация о том, что цветочные магазины в Москве закроются на 8 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

2 марта сообщалось, что розы являются самыми популярными цветами, которые дарят женщинам на 8 Марта. На втором месте расположились тюльпаны, а самой непопулярной стала мимоза. При этом продажи цветов в праздничные дни вырастают более чем в десять раз.