Пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений опровергла появившуюся в СМИ информацию о планах выявлять нарушения соблюдения дистанции и масочно-перчаточного режима на летних верандах кафе с помощью дронов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» во вторник, 16 июня.

«Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд», — говорится в материале. Кроме того, беспилотники будут контролировать соблюдение дистанции при установке столиков.

Цитата представителя пресс-службы, представленная в материале, звучала так: «Мы видим, в то числе посредством квадрокоптеров и камер наблюдения, что открытые веранды соблюдают требования по ковиду».

Ранее 16 июня агентство ТАСС сообщило, что квадрокоптеры и камеры наблюдения будут отслеживать соблюдение посетителями вновь открывшихся летних веранд в Москве дистанции и масочно-перчаточного режима.

С 16 июня в столице возобновляют работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу, а также музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.