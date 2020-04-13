В Москве среди новых заразившихся коронавирусом за сутки 45,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, а 5,5% — дети. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы в понедельник, 13 апреля.

Доля новых заболевших в возрасте от 46 до 65 лет составляет 34%, от 66 до 80 лет — 10% и старше 80 лет — 5%.

Всего за минувшие сутки в столице выявили 1355 новых случаев заражения этим вирусом. Общее число заболевших в Москве составило 11 513.

В России, по данным на 13 апреля, 18 328 заболевших. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Ранее в понедельник вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила журналистам, что в больницах города от коронавируса вылечились еще 150 человек, а число выздоровевших достигло 837.

Все пациенты и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

До 1 мая в Московском регионе действует режим самоизоляции: все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных.

Меры ввели для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, в ночь на 13 апреля на официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан на личном или общественном транспорте. В Подмосковье ввели аналогичные меры.

С 15 апреля наличие пропуска со специальным кодом будет обязательным. Чтобы оформить его, необходимо заполнить форму на mos.ru, либо отправить СМС на 7377, либо позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Также передвигаться по городу на транспорте можно при наличии действующего служебного удостоверения.

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