В Москве и Московской области до 28 января сохранятся неблагоприятные погодные условия, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение объявлено из-за гололедицы и действует до полудня 28 января. Также до утра 27 января в столице и области ожидается порывистый ветер, передает «Интерфакс».

25 января синоптики предупредили, что с середины следующей недели в Москве начнется похолодание и метели.

Днем ранее и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущий февраль в европейской части России окажется холоднее января. Ожидается до –10 градусов.