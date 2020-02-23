«Желтый уровень» погодной опасности объявлен вечером 23 февраля в Москве. Из-за гололедицы водителям рекомендовано снизить скорость и быть предельно внимательными.

Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на официальную страницу столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» заявили о сильных колебания атмосферного давления, которые будут отмечаться на следующей неделе в столичном регионе. «Барическая пила», как ее называют метеорологи, может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

19 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой зимы в этом году. Теплая зима в России вызвана тем, что воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона.