«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с вечера 2 февраля до вечера 4 февраля.

В воскресенье, 2 февраля, в российской столице температура воздуха поднималась до +2 градусов, в городе шел дождь и мокрый снег. При этом на следующей неделе синоптики обещают москвичам морозы.

Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода в начале февраля приблизится к климатической норме. Ожидается, что самым холодным днем предстоящей недели станет четверг, 6 февраля. Столбики термометров могут опуститься до –9… –14 градусов, а днем температура будет колебаться от –5 до –10 градусов, пишет «Газета.ру».

29 января Вильфанд рассказал, что температура в феврале в московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По его словам, снежного покрова будет достаточно для того, чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.