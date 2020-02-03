Более сотни онлайн-магазинов, торгующих снюсом, выявили в столице. Как сообщил врио заместителя начальника ГУ МВД России по Москве, начальник полиции полковник Александр Половинка, большая часть такой продукции реализуется через интернет. Об этом 3 февраля пишет «РИА Новости».

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, но на рынке возникли его аналоги: жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились из-за пробелов в законодательстве.