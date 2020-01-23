В Москве у 78-летней женщины, не ходившей к врачам 20 лет, обнаружили опухоль огромную опухоль. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова.

Пенсионерка обратилась к медикам с жалобами на увеличение живота и сильные боли, которые мучили ее в течение двух десятилетий. Приехать в больницу она решилась только из-за того, что в течение четырех дней испытывала проблемы со стулом.

При обследовании у женщины выявили опухоль брюшной полости со сдавлением тонкой кишки. Медики приняли решение об оперативном вмешательстве.

«Мы удалили опухолевидное образование правого яичника размерами 30 х 35 см и весом 15 кг!» — рассказал заведующий отделением Константин Ржебаев.

Гистология показала, что образование доброкачественное. В настоящее время пациентка поправилась и уже выписана домой.

В ноябре сообщалось, что в Южно-Сахалинске мужчине удалили опухоль на лице весом в 1,5 кг.