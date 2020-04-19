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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал причину роста числа заражений. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, в последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев инфицирования в Москве составляет 2,5 тысячи. Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов, отметили в штабе.

Там также напомнили о том, что за неделю доля бессимптомных носителей в Москве достигла 60 процентов.

«И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», — указали в штабе.

Как отмечается, за последнюю неделю в столице на коронавирус протестировали 17,5 тысячи человек среди работников городских служб, медиков и сотрудников транспорта.

Накануне, 18 апреля, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в общей сложности в столице ежедневно проводится около 18 тысяч тестов на коронавирус. По его словам, рост числа зараженных в том числе происходит за счет тех, у кого инфицирование протекает бессимптомно.

Общее число заразившихся в России составило 36 793 человека. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек. Большинство случаев зафиксировано в Москве — более 20 тысяч.

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