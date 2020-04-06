Московские полицейские нашли двух подростков, которые накануне сбежали из дома и не выходили на связь. Об этом 6 апреля ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

12-летний мальчик и его 14-летняя сестра ушли из дома в 1-м Хорошевском проезде и перестали выходить на связь вечером в воскресенье, 5 апреля, сообщает телеканал «360». С собой у них был чемодан с вещами, а также 700 тыс. рублей.

Детей нашли в одном из хостелов на Краснопрудной улице в центре столицы, пишет «Газета.ру». По информации Пятого канала, вместе с детьми полицейские обнаружили и около 700 тыс. рублей наличными. Как пишет сайт kp.ru, деньги принадлежат 79-летней прабабушке подростков, которая откладывала их на черный день. Именно она и обратилась в полицию.

«Мы просто устали сидеть дома. Этот карантин задолбал, хотели одни пожить как нормальные люди» — таким образом, девочка объяснила их с братом поступок. По информации издания, деньги дети взяли чтобы купить новые смартфоны и «на что-то жить». Как уточняет REGNUM, из отделения детей забрала их мать.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиной ухода детей из дома мог стать конфликт с родителями. Семья на учете с ПНД не состояла, дети учатся в одной школе, учителя отзываются о них положительно. Следов побоев и истязаний при осмотре также обнаружено не было.