В Москве нашли фрагменты лепных керамических сосудов с орнаментом, характерным для позднего этапа неолитической Льяловской культуры, датирующихся IV–III тысячелетиями до н.э. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия в четверг, 9 января.

Свою находку археологи обнаружили на территории бывшего воспитательного дома в Китайгородском проезде.

«Обнаруженные фрагменты керамики могут свидетельствовать о том, что когда-то здесь была стоянка древних рыбаков. Сейчас эту версию изучают специалисты», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Фрагменты были найдены в отложениях, которые образовались из-за разливов Москвы-реки. В пресс-службе отметили, что судить о том, имеет ли материал местное происхождение или был намыт водой, пока рано.

Работы на территории бывшего воспитательного дома ведутся с ноября 2019 года, за это время было найдено более 900 разных предметов XII–XX веков, включая косметические банки, нательные кресты, пули, подковы и многое другое.

В декабре на раскопках в сквере Народовластия в Пскове обнаружили неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII века. Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского.