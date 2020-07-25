На бывшего фигуранта московского дела» Егора Жукова напали двое неизвестных возле его дома, рассказал Znak.com глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров.

«Егор поставил „блок“ первому удару, а после этого успел скрыться. Сейчас он в безопасности», — сказал он.

Овчаров отметил, что нападение произошло около полуночи. Пострадавший еще не решил, будет ли обращаться в полицию.

Егора Жукова обвинили в массовых беспорядках летом прошлого года, сразу же в его поддержку развернулась большая общественная компания. За молодого человека вступилось множество медийных людей, в частности, актриса Чулпан Хаматова и рэпер Oxxxymiron.

В результате с него сняли первоначальное обвинение, но завели новое дело за призывы к экстремизму через YouTube. Суд приговорил Жукова к трем годам условного срока.