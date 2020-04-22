В Москве наличие цифровых пропусков утром в среду, 22 апреля, проверили у около 70 тыс. пассажиров наземного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы проводим выборочный контроль на наземных видах транспорта, было проверено около 70 тыс. пассажиров. Без пропусков было около 100 пассажиров. ГКУ «Организатор перевозок» принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков», — рассказал он.

Также он сообщил, что около 500 человек пытались без пропуска пройти в метро, еще у 100 пассажиров пропуск был, однако не была привязана транспортная карта, из-за чего они не смогли пройти.

«Наша система автоматического контроля на станциях метро позволяет в автоматическом режиме видеть, сколько людей приходят без пропуска, и контролировать соблюдение социальной дистанции», — сказал Ликсутов.

При получении пропуска необходимо указывать номер транспортной карты и проверять пропуск перед поездкой, напомнил чиновник.

Ранее в среду сообщалось, что с начала работы автоматизированном системы контроля пропусков в московском метро скоплений людей не обнаружено.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

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