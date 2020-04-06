Зарубежные экспресс-тесты на коронавирус могут зарегистрировать в России, их будут тестировать в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 6 апреля.

Она выразила надежду, что многие иностранные разработки будут зарегистрированы в ближайшее время, особенно экспресс-тесты на выявление COVID-19.

«Мы создали и специальный центр в больнице в Коммунарке, который позволяет нам тестировать все возможные системы, которые на сегодняшний день присутствуют в мире. Неплохо работает голландская система, которая сегодня находится на стадии регистрации в Росздравнадзоре», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, власти проводят работу над увеличением объемов тестирования, добавила она. По словам Раковой, ежедневно в столице проводится 41 тыс. проб. Работают девять городских лабораторий мощностью 10 тыс. исследований в сутки, а также федеральные лаборатории, подключаются и частные.

Ранее в апреле в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили «Известиям», что уже в апреле в Москве и Подмосковье начнутся испытания российско-японской тест-системы. Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» компании EMG дает практически 100% точные результаты за 30 минут.

3 апреля была зарегистрирована новая тест-система для выявления COVID-19 производства отечественной компании «ДНК-Технология». Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала регистрацию еще тест-системы в середине месяца. Первый российский экспресс-тест создала группа компаний «Медико-биологический союз», результат определяется в течение 40 минут.

С 6 апреля провериться на коронавирус могут все желающие в Москве и Подмосковье. Центр молекулярной диагностики анонсировал массовый скрининг на коммерческой основе. Специалисты центра приедут домой и проведут анализ с помощью высокоточной тест-системы, разработанной в Центральном НИИ эпидемиологии. Результат отправят через 1–2 дня на электронную почту.

По состоянию на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.