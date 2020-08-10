Бутырский суд Москвы начал в закрытом режиме рассматривать уголовное дело младшей из сестер Хачатурян, передает корреспондент Mpravda.com.

Заседание началось примерно в три-четыре часа дня. У суда собралось несколько десятков человек из группы поддержки Хачатурян, среди них много девушек ее возраста — 18-20 лет.

Старших сестер — Ангелину и Крестину — обвиняют по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Мосгорсуд будет рассматривать их дело с участием присяжных, отбор которых начнется 31 августа.

Младшую сестру судят отдельно в Бутырском суде. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице, но не реальное лишение свободы.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. По версии следствия, его убили дочери — Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент несовершеннолетняя).

Защита настаивает, что сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации». По мнению адвокатов, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и «применял сексуальное насилие». Предположительно, девушки убили отца после того, как он в очередной раз напал на Марию.

Следствие признало, что отец действительно издевался над девушками и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье, а эти факты расценило лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала требовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.