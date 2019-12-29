Гражданская панихида проходит в театре «Современник» и продлится до 12:30.

Похороны начнутся на Новодевичьем кладбище в 14:00.

Названы улицы Москвы, которые перекроют для похорон Волчек

В связи с траурными мероприятиями до двух часов дня нельзя будет проехать по внешней стороне Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой улицы. Кроме того, на этом участке действует запрет на парковку. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Художественный руководитель театра «Современник» скончалась 26 декабря в возрасте 86-ти лет. 24 декабря её доставили с воспалением лёгких в Боткинскую больницу.

На сцене «Современника» режиссёр поставила около 30 спектаклей. Также она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых «Осенний марафон», «Берегись автомобиля» и «Король Лир». Галина Волчек была лауреатом множества наград и премий, среди которых «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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