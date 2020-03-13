Начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы и его подчиненную уволили за фотографию в морге. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в пресс-службе столичного главка МВД.

«Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино г. Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной — оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей», — цитирует сообщение РЕН ТВ.

По предварительной информации, съемка проводилась в морге № 5 ГКБ № 67.

После служебной проверки полицейских уволили за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли начальство уволенных сотрудников из УВД по Северо-Западному административному округу Москвы, сообщает телеканал «Звезда». Начальник данного УВД генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии, уточняет «Ридус».

Из ОВД будут уволены замначальника УВД по СЗАО, начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО майор полиции Сергей Гладышев и начальник отдела МВД по району Щукино полковник полиции Иван Понятойкин.

В декабре 2019 года сообщалось, что замдиректора тюменского пансионата ветеранов войны и труда Игорь Поляков лишился своего поста. В августе соцучреждение оказалось в центре скандала после того, как труженицу тыла Анну Бусыгину похоронили в пластиковом пакете. Тогда был уволен глава пансионата Владимир Максименко.