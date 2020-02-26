Роспотребнадзор начал масштабный отлов диких животных и дератизацию (комплексные меры по уничтожению грызунов) в Москве из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного управления ведомства Елену Андрееву.

По ее словам, масштабный комплекс сплошной дератизации начался в городе 26 февраля. Андреева заявила, что в Москве приняли беспрецедентные меры для предотвращения распространения вируса, в том числе проверки температуры у всех прилетающих из Китая и отбор мазков на коронавирус.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его источником называли летучих мышей или змей, которыми незаконно торговали на уханьском рынке. Среди первых инфицированных было много сотрудников и посетителей местного рынка.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивали, что доказательств заражения домашних животных коронавирусом пока нет. При этом член китайской группы экспертов по борьбе с коронавирусом Ли Ланьцзюань предупреждал, что владельцы домашних животных должны быть осторожны, так как инфекция может передаваться от млекопитающего к млекопитающему.

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