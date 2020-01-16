В кувезах для недоношенных детей в перинатальном центре московской городской больницы №24 установили камеры видеонаблюдения. Об этом 16 января сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря этому эксперименту, родители, у которых нет возможности постоянно находиться вместе с ребенком, смогут наблюдать за ним при помощи смартфона в режиме реального времени, отмечает агентство городских новостей «Москва». Она уточнила, что если проект окажется востребованным среди жителей, то его распространят и на другие больницы.

Ракова отметила, что трансляция идет круглосуточно семь дней в неделю. Чтобы получить доступ, родители должны заполнить заявление, в котором указываются имя и дата рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, электронная почта, а также имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на трансляцию родители получат по электронной почте, пишет НСН. Она подчеркнула, что хранение видео не предусмотрено. Также родителям запрещено выкладывать скриншоты видео в соцсетях.

Доступ к трансляции получат родители детей, вес которых составляет более 1 кг, и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. Если здоровье ребенка ухудшится, трансляция будет прекращена, о чем врачи предупреждают родителей. Решение об открытии родителям доступа к трансляции принимает заведующий отделением или лечащий врач новорожденного после оценки состояния здоровья ребенка, пишет РИАМО.

Ранее 16 января руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил о готовности роддомов Москвы к «беби-буму» после введения маткапитала за первенца.

Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году. Сумма выплаты составит 466 617 рублей. Примечательно, что размер маткапитала за второго и последующих детей будет выше на 150 тыс. рублей, отмечает «Газета.ру».