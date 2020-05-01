В Москве 1 мая в 12:00 началась шестая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок, дворов и общественных пространств. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 1 мая.

«В общей сложности в проведении работ задействованы свыше 70 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, более 4,5 тыс. единиц техники», — сказал он.

Всего продезинфицируют более 300 млн кв. м территорий.

Особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, зданий и территорий перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

По словам Бирюкова, используются специальные дезинфицирующие препараты, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Они безопасны для людей и животных.

Дезинфекции проводятся, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. «Будем проводить эти мероприятия столько, сколько необходимо», — заключил заммэра.

Ранее 24 апреля Бирюков рассказал о пятой дезинфекции в городе. В ней задействовали свыше 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники.

Предыдущая масштабная дезинфекция в Москве прошла 18 апреля. Тогда было обработано более 300 млн кв. м.

Специалисты МЧС России также провели санитарную обработку всех девяти вокзалов в столице.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.