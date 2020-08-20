Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.

Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово, проститься с певицей пришли многие близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества, среди которых певица Светлана Лазарева, муж певицы Юрий Фирсов и другие. Гроб певицы окружен цветами и траурными венками.

Дочь певицы Анетта Бриль сказала, что Легкоступова была самым замечательным человеком, лучшей мамой. «Я никому не дам порочить твое честное имя», — сказала Бриль.