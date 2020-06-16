В Москве прошло первое заседание комиссии по электронному голосованию, сообщается 16 июня на сайте Мосгоризбиркома.

«В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Москве 16 июня 2020 года состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования», — отмечается в сообщении.

Дистанционно могут голосовать жители Москвы и Нижегородской области, заявления об удаленном голосовании могут быть поданы до 14:00 21 июня. Само дистанционное голосование осуществляется в период с 25 по 30 июня.

Председателем ТИК ДЭГ назначен Юрий Павлов. Длительное время он работал заместителем председателя Московской федерации профсоюзов, в том числе в 2007–2016 годах был членом Московской городской избирательной комиссии.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.

5 января президент России Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию внести изменения в Основной закон страны. Первоначально голосование назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии коронавируса.

Новой датой проведения голосования по поправкам было назначено 1 июля.