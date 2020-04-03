Система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом нового типа, проходящих лечение дома, начала работать в Москве, сообщили в пятницу, 3 апреля, в департаменте информационных технологий столицы.

«В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях», — говорится в сообщении.

Система использует различные технологии определения геолокации.

Как отметили в департаменте, в пятницу первым пациентам с коронавирусом вручили смартфоны с заранее установленным приложением «Социальный мониторинг».

«Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции», — подчеркнули в департаменте.

Ранее в этот же день в мэрии Москвы разъяснили правила посещения магазинов в условиях самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно им, жители и гости столицы могут добираться пешком лишь до ближайшего магазина, а до соседнего надо уже ехать на такси или автомобиле.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля решением президента страны Владимира Путина. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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