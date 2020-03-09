СПОРТ

В Москве на стадионе «Спартака» установят памятник Игорю Нетто

21:15 09/03/2020

На стадионе «Открытие Арена» установят памятник капитану «Спартака» и сборной СССР Игорю Нетто. Скульптуру планируется открыть летом, к началу сезона, передают «Вести».

Созданием памятника занимается скульптор Филипп Рукавишников. Его творение будет выполнено в виде трехметровой фигуры легендарного спортсмена с кубком в руке. На стадионе уже стоят памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову, сделанные Рукавишниковым.

В 2020 году олимпийскому чемпиону и чемпиону Европы Игорю Нетто исполнилось бы 90 лет. Он играл за «Спартак» с 1949 по 1966 годы. За это время он принял участие в 358 матчах, где забил в ворота соперников 36 мячей. Пять раз он становился победителем чемпионата СССР и пять раз получал Кубок страны.

В конце 2018 года в Москве открыли памятник хоккейному тренеру Анатолию Тарасову. Монумент находится перед ледовым дворцом ЦСКА.

Летом прошлого года в испанской Валенсии на стадионе «Месталья» был открыт памятник болельщику местного клуба Висенте Наварро Апарисио. Мужчина был настолько предан команде, что даже когда ослеп, продолжал покупать абонемент на игры «летучих мышей» и ходил на игры вместе с сыном.



