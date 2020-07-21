В одной из квартир Москвы 19 июля произошло изнасилование девушки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. О произошедшем стало известно на следующий день – пострадавшая обратилась в полицию.

Отмечается, что девушка отдыхала в кафе со своим 25-летним другом. Они выпивали алкогольные напитки, но в определенный момент представительница слабого пола не выдержала обильных возлияний и заснула. Проснулась уже раздетая в квартире своего друга, с ним был еще парень. Тогда она и поняла, что произошло. Также отмечается, что «друзья» побили свою жертву.

Отмечается, что подозреваемые уже задержаны и являются фигурантами уголовного дела об изнасиловании.