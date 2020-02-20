В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве, которые действовали, прикрываясь маской героя комиксов Бэтмена. Об этом 20 февраля сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился москвич, рассказавший, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Для того чтобы получать деньги, якобы нужно пополнить счет и купить специальную бот-программу, которая автоматически будет делать выигрышные ставки.

«Полицейские выяснили, что злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской (героя комиксов Бэтмена. — Ред.), рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах», — передает ТАСС.

Спустя время потерпевший понял, что его обманули, так как на самом деле получить деньги оказалось невозможным. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых задержали в Подмосковье. При проведении обысков у них изъяли 2 млн рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, имеющие значение для следствия.

Ранее, 19 февраля «Известия» сообщили, что в 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. рублей.