В Москве задержали двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании несовершеннолетней девочки, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, в правоохранительные органы обратился молодой человек и рассказал, что изнасиловали его 16-летнюю подругу. Потерпевшая рассказала стражам порядка, что отдыхала в кафе с 25-летним приятелем и употребляла напитки. Со слов девушки, она внезапно почувствовала себя плохо и спустя какое-то время очнулась в чужой квартире без одежды.

Московские оперативники выяснили, что преступление произошло в центре столицы в Колпачном переулке. Полицейские задержали двоих уроженцев Таджикистана 25 и 29 лет. По данным собеседника агентства, мигранты избивали девочку и по очереди насиловали.

Возбуждено дело по статье УК РФ об изнасиловании несовершеннолетней.