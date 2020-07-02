В Москве нерадивая мать поругалась со своим ребенком и ушла, оставив его в ломбарде. Об этом инциденте радиостанции «Говорит Москва» рассказал мужчина, который нашел мальчика.

По его словам, ребенок сидел в ломбарде на Волгоградском проспекте. Он был напуган и находился в шоковом состоянии из-за того, что родительница его бросила. «Он сказал, что его забыла мама», — сказал очевидец.

Сотрудники ломбарда вызвали полицейских, которые увезли ребенка в комиссию по делам несовершеннолетних. «Мальчик маленький, волнуется, не понимает», — добавил очевидец.

Ранее в Удмуртии женщина родила ребенка прямо на улице и оставила его в пакете под кустом. В итоге младенец скончался от переохлаждения. Теперь 35-летней россиянке грозит до пяти лет лишения свободы. Свой поступок она объяснила тем, что у нее не было денег на содержание ребенка.