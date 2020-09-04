В Москве прошла церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов РФ.

На церемонию пришли родные артистки, ее коллеги, друзья и однокурсники.

«После гражданской панихиды Ирину кремировали, когда будет готова урна с прахом, ее захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьева — ее последнего мужа. Она его бесконечно любила», — поделились в Гильдии.

Ирина Печерникова скончалась 1 сентября. Актриса играла в фильмах «Доживем до понедельника», «Щит и меч», «Два капитана», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и др.