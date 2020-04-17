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Из больниц Москвы за последние 24 часа выписали еще 123 пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне больницы покинули 189 выздоровевших пациентов. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, за все время выздоровели и выписались из столичных больниц 1517 пациентов.

«Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», — подчеркнула Ракова.

Как сообщал «Рамблер», за прошлые сутки количество зараженных в Москве выросло на 1370 человек, до 16 146. Из них 1394 выздоровели, 113 скончались.

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