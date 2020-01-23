Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за продолжительной теплой погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь Зоологического музея, энтомолог Илья Гомыранов в четверг, 23 января.
«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», — сказал Гомыранов.
По словам специалиста, эти насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно весной, пишет «Газета.ру».
Ранее в этот же день Гомыранов заявил о том, что из-за теплой зимы в Москве проснулись и клещи. Однако никакой угрозы, по его словам, они не несут.
22 января Роспотребнадзор предупредил жителей центральной России, что из-за плюсовой температуры и отсутствия снега они могут столкнуться с клещами этой зимой.
В декабре сообщалось, что в Красноярске проснулись бабочки. Один из местных жителей обнаружил в машине живую крапивницу. Тогда причиной такого необычного явления тоже стала аномально теплая погода.