Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за продолжительной теплой погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь Зоологического музея, энтомолог Илья Гомыранов в четверг, 23 января.

«Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», — сказал Гомыранов.

По словам специалиста, эти насекомые зимуют на стадии имаго (взрослого насекомого) и просыпаются при установившейся теплой погоде, обычно весной, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день Гомыранов заявил о том, что из-за теплой зимы в Москве проснулись и клещи. Однако никакой угрозы, по его словам, они не несут.

22 января Роспотребнадзор предупредил жителей центральной России, что из-за плюсовой температуры и отсутствия снега они могут столкнуться с клещами этой зимой.

В декабре сообщалось, что в Красноярске проснулись бабочки. Один из местных жителей обнаружил в машине живую крапивницу. Тогда причиной такого необычного явления тоже стала аномально теплая погода.