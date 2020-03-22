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Спрос на организацию свадеб в Москве снижается, торжества переносят на лето и осень, а детали мероприятий все чаще обсуждают дистанционно, сообщили РИА Новости в ивент-агентствах столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете любых досуговых мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях — с числом участников более 50 человек единовременно.

Следуя рекомендациям, ЗАГСы Москвы рекомендовали сократить число гостей на свадьбах в связи с ситуацией по коронавирусу, при этом дворцы бракосочетаний работают в штатном режиме.

«С учетом этого указа пошел спад. У нас обычно намного больше мероприятий, где участвует более 250 человек, — они перенеслись на неопределенный срок. Был запрос на апрель-май, сейчас в связи с обстановкой все проекты «подвисли». У нас руководитель вынес приказ о том, что работа для сотрудников будет дистанционной, стараемся избежать общественного транспорта, потому что многие сотрудники добираются на метро», — рассказала сотрудница ивент-агентства на юге Москвы.

В то же время в свадебном агентстве в центре столицы признают, что некоторые клиенты переносят свадьбы, но не считают, что это явление носит массовый характер.

"До свадеб еще полгода, пик свадеб в среднем — август-сентябрь. С апреля стараются перенести на сентябрь, но опять же это все не массово. Люди стараются перестраховаться на случай новых законов. Но мы пока не понимаем, как этот закон коснется нас тем или иным образом. Люди, которые хотели делать свадьбу, они начинают задумываться: делать или нет. Влияет и та ситуация, что многие хотели свадьбу за границей, а она сейчас закрыта", — сообщили в агентстве.

Сотрудник свадебного агентства на юге Москвы подтверждает снижение спроса на организацию торжеств и перенос мероприятий, но связывает эти события не только с коронавирусом, а еще и с резким повышением курса доллара.

«Два мероприятия у нас переносится с апреля на июль и на август, одно мероприятие отменилось, начало подготовки еще одного перенеслось на июнь. Количество, мягко говоря, упало. Я связываю это с коронавирусом и с курсом доллара», — сказал он.

У компании по организации свадебных торжеств в центре Москвы нет спада и переносов, потому что и мероприятий на текущие месяцы запланировано не было, но все перспективные заказы принимаются удаленно.

«У нас практически нет мероприятий на текущие месяцы, на лето мы готовимся в обычном режиме. Руководство перевело процесс в режим удаленной работы, все согласования с заказчиками идут дистанционно», — пояснила сотрудница.

В ивент-агентстве на северо-западе Москвы отмечают только спад, ссылаясь, что иная информация — коммерческая тайна. "Сейчас, конечно, идет спад, поэтому ничего нового сказать не могу", — сказал собеседник агентства.

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