В Москве шестилетняя девочка сумела сбежать от похитившего ее мужчины, сообщает РЕН ТВ. Ребенок выбежал в город из лесополосы, она добралась до детской площадки на улице Островитянова. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. У ребенка диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины на лице.

Девочка рассказала, что, находясь в подъезде вместе с мамой и братом, она попросилась подняться до квартиры пешком, пока ее родственники едут в лифте. На третьем этаже она встретила незнакомого мужчину. Тот ударил малышку по голове и повез ее в лес.

Уже якобы в лесу ребенку удалось вырваться от похитителя, и она самостоятельно добралась до детской площадки, где ее и нашли граждане.

По данному факту, как отмечает Telegram-канал Baza, проводится проверка. Мать девочки настаивает, что ребенок все выдумал. Что же именно произошло с девочкой, у которой имеются травмы, мать рассказать не может.