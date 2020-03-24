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Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек, у которых не нашли нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Всем этим пациентам поэтапно проводили анализы.
Под наблюдением в больнице остаются 412 пациентов, у 156 из них диагностировали пневмонию. Анализы подтвердили наличие коронавируса у 82 пациентов.
Главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за сутки в больницу поступили 29 человек.
Как сообщал «Рамблер», за предыдущие сутки в Москве выявили 71 человека с коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 438, часть из них выздоровели.
Одна пациентка — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.
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