Все новости на карте

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек, у которых не нашли нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Всем этим пациентам поэтапно проводили анализы.

Под наблюдением в больнице остаются 412 пациентов, у 156 из них диагностировали пневмонию. Анализы подтвердили наличие коронавируса у 82 пациентов.

Главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за сутки в больницу поступили 29 человек.

Как сообщал «Рамблер», за предыдущие сутки в Москве выявили 71 человека с коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 438, часть из них выздоровели.

Одна пациентка — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

Видео дня. Геи против Little Big: зашкварная история Прусикина