Московский интернет-магазин «Мосгоркошгроб» начал продажу гробов для кошек. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает телеканал «360».

Страница компании есть в Instagram. Потерявшим домашних животных пока предлагают базовую модель линейки «Кошкоклассика». У гробов есть два размера — 500 на 220 и 600 на 255 мм.

В компании уверяют, что их производят из биоразлагаемого материала — фанеры высшего сорта. Изделия промасливают и украшают крышки изображением кота с крыльями.

Пользователи неоднозначно отнеслись к идее стартапа. Кто-то сразу поинтересовался ценой. Другие указали, что нехорошо использовать живых моделей для рекламы подобных изделий.

В Москве и Подмосковье умерших домашних питомцев нужно кремировать, пишет РИАМО. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. За нарушение запрета на захоронение предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей.

В марте 2019 года депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил строить жилые дома со специальными зонами для выгула домашних животных и их захоронения. Поправки парламентарий предложил внести в нормативно-правовые акты, регулирующие санитарные нормы строительства.