Детские омбудсмены Москвы и Подмосковья разработают единую программу по предотвращению детской травли (буллинга). Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, она и уполномоченная по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова планируют создать единую программу, включающую комиссию по урегулированию споров, механизм взаимодействия школы и комиссии по делам несовершеннолетних и рекомендации действий школы в разных ситуациях.

«Мы все зациклились на образовании, на успехах и баллах по ЕГЭ. Но надо думать и про тех детей, кто не хочет в школу, кто ее ненавидит», — цитирует ее во вторник, 18 февраля, «РИА Новости». Как подчеркнула Ярославская, дети, родители и педагоги — равнозначные участники образовательного процесса. Сложные вопросы надо решать на месте, добавила омбудсмен.

В августе 2019 года специалисты «Роскачества» составили рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга. Так называют целенаправленную и повторяющуюся травлю в интернете. Главное отличие кибербуллинга от травли в обычной жизни — это маска анонимности, за которой скрывается обидчик.