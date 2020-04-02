В этом году специальные автобусы отменили на пасхальные праздники до кладбищ Москвы и Подмосковья из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в четверг, 2 апреля, рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

По его словам, это важно для безопасности москвичей. «Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома», — цитирует Антонова РИАМО.

В московском городском наземном транспорте для избежания распространения инфекции ежедневно, по несколько раз, дезинфицируют все автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.

30 марта в Московском метрополитене рассказали, что также проводится дезинфекция турникетов, дверей и билетных автоматов и тоннелей, сообщает телеканал «360».

Специалисты в период пандемии не рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Самым безопасным способом добраться куда-либо при необходимости является личный автомобиль.

2 апреля Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автолюбителей обрабатывать личные автомобили дезинфицирующими средствами 2–4 раза за день.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Всего по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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