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Праздничные салюты в честь Дня Победы состоятся 9 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, несмотря на отмену парадов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Командующий Западным военным округом Александр Журавлев рассказал, что салют в Москве начнется в 22:00 и продлится десять минут.

Артиллерийские орудия произведут 30 залпов, в небо выпустят несколько десятков тысяч фейерверочных изделий.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы. Он заверил, что парад и остальные мероприятия, которые должны были состояться 9 мая, будут проведены в другие даты в 2020 году.

Акцию «Бессмертный полк» решили провести виртуально, для участия в ней необходимо опубликовать свое фото и снимок родственника-ветерана на сайте «Бессмертного полка» или в соцсетях проекта.

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