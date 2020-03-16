В Москве готовится приказ о закрытии залов численностью более 50 мест, сообщил 16 марта «Известиям» источник в Минкультуры и подтвердил худрук Театра мюзикла, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Работу приостановят все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

«Судя по всему, в ближайшее время в Москве выйдут новые ограничения, касающиеся культурных учреждений, а именно о закрытии всех учреждений культуры, где собираются более 50 человек», — заметил Швыдкой.

Другой источник рассказал, что правительство Москвы и Минкультуры прорабатывают вопрос о закрытии подведомственных им театров. Решение будет принято в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах введено свободное посещение. Меры по предотвращению распространения заболевания обсуждает координационный совет, заседания которого проходят ежедневно.

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. 79 из них находятся в стационаре, у 57 заболевание протекает бессимптомно. Каждый день в России производят около 100 тыс. тест-систем по выявлению инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.