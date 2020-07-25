После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровел еще 561 пациент, всего в столице вылечилось почти 174,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 415» — сообщила вице-мэр.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.