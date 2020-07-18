В Москве выздоровели еще 543 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 170 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180», — сообщила Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.