Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили почти 161 тысячу человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1195 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913» — сообщила вице-мэр.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.