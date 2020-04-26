В Москве за сутки от коронавируса умер еще 31 человек. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Всего с начала вспышки инфекции в столице количество умерших составило 435 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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