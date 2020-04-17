Донорам плазмы для зараженных коронавирусом в Москве будут выплачивать деньги. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«По решению клинического комитета, на прошлой неделе в Москве начали испытывать новый метод борьбы с коронавирусом. Эксперты считают, что кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией, а значит, есть уверенность, что это сможет помочь в борьбе с пандемией», — сказала Ракова.

Она отметила, что такой метод лечения активно используется в США, Китае, Германии и других странах.

Ракова подчеркнула, что ежедневно в Москве вылечиваются больше 100 человек и общее число выздоровевших уже превысил 1,5 тыс.

«А значит, есть и потенциальные доноры. Я обращаюсь ко всем этим людям. Вам помогли врачи справиться с инфекцией, помогите и вы тем, кто сегодня находится в больницах», — заявила вице-мэр.

Она добавила, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будет подготовлен нормативно-правовой акт, который установит выплаты для доноров плазмы.

В начале апреля ученые из Гонконга заявили, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов.

В конце марта российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может уничтожить коронавирус.